Rog è tornato in campo ad Asseminello dopo 5 mesi. Il report e le immagini del Cagliari

Archiviata la gara della Sardegna Arena, il Cagliari è sceso in campo questa mattina ad Asseminello. Nel mirino c’è la prossima sfida: domenica i rossoblù saranno di scena al “Meazza” contro il Milan. La seduta di oggi - riporta la nota ufficiale del club - ha visto la squadra lavorare in due gruppi: i calciatori che hanno totalizzato più minuti nel match di ieri hanno svolto un lavoro defaticante tra palestra e campo. Per gli altri l’allenamento è cominciato con dei torelli. A seguire esercitazioni tecnico-tattiche e serie di partite a campo ridotto. Parzialmente in gruppo Riccardo Sottil, hanno lavorato a parte Sebastian Walukiewicz (lombalgia) e Arturo Calabresi, che deve smaltire un affaticamento alla coscia sinistra. Il Centro sportivo di Assemini ha accolto Marko Rog: il centrocampista croato, che lavora a Belgrado per recuperare dall’infortunio al ginocchio, da oggi ha iniziato gli allenamenti nell'Isola. Un modo per continuare la sua tabella personalizzata stando vicino ai compagni di squadra.