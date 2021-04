Roma, nell'allenamento di oggi a parte Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy

vedi letture

A due giorni dal successo contro il Bologna, la Roma è tornata in campo per la seduta odierna a Trigoria. Per il gruppo giallorosso, consueta divisione in gruppi: Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy hanno lavorato individualmente, mentre Zaniolo da ieri alterna sedute in gruppo con la Primavera a lavori individuali programmati.