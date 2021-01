Roma, Veretout dedica un pensiero a De Sanctis: "Questa vittoria è per te, Morgan"

La Roma trova la terza vittoria consecutiva sul campo del Crotone, passando per 3 a 1. Lasciato inizialmente a riposo da Paulo Fonseca, Jordan Veretout è entrato nel corso della ripresa. Il centrocampista francese ha espresso la sua gioia attraverso il suo profilo Twitter, dedicando i tre punti a Morgan De Sanctis, dirigente romanista coinvolto la scorsa notte in un brutto incidente stradale. Questo il suo messaggio: "Questa è per te Morgan! Riprenditi in fretta, ti aspettiamo".