Samp, negativo anche l'ultimo giro di tamponi. Resta in isolamento invece il giocatore positivo

La Sampdoria continua la preparazione in vista della gara casalinga con il Cagliari. Il ciclo di tamponi effettuato dal ‘Gruppo Squadra’ nella giornata di giovedì – e ripetuto oggi in vista dell’allenamento di domani, sabato – ha dato ancora esito negativo, così nel pomeriggio - riporta la nota ufficiale del club - Claudio Ranieri e lo staff tecnico hanno diviso la rosa blucerchiata in due gruppi sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. I calciatori assenti e meno impiegati al derby, compreso Morten Thorsby, hanno svolto una prima fase di attivazione in palestra, quindi circuito di forza funzionale, riattivazione in campo con esercitazione tattica e partitella a campo ridotto. Per i più impegnati invece attivazione, esercitazione tattica e lavoro aerobico di recupero. Programma personalizzato per Ernesto Torregrossa; ancora riposo precauzionale invece per Kristoffer Askildsen e Mikkel Damsgaard. Resta infine in isolamento domiciliare il calciatore per cui permane la positività già riscontrata martedì.