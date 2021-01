Scontro Ibra-Lukaku, Tardelli sull'arbitro Valeri: "Non avrebbe dovuto minimizzare"

Nella sua rubrica su La Stampa, Marco Tardelli è tornato a parlare del campionato e soprattutto del rapporto tra calciatori e direttori di gara: "Ultimamente sembra che qualcosa si sia incrinato: litigi e discussioni che vanno oltre lo sport e i suoi valori. Ho visto una classe arbitrale, naturalmente non faccio di tutta l'erba un fascio, non all'altezza della situazione. Non dico che Oriali e Conte non abbiano sbagliato, ma hanno tentato di parlare con un direttore di gara che subito si è mostrato spocchioso e arrogante. Pronunciando frasi che a un professionista, non dovrebbero essere permesse. Non è una sfida tra gli uni e gli altri, ma una gestione equilibrata delle partite che deve andare oltre al proprio ego. Cosa che non è riuscita nemmeno all'arbitro Valeri nel caso Ibrahimovic-Lukaku. (...) Non avrebbe dovuto minimizzare ma tirare fuori qualità, carattere, personalità e persuasione, che sono d'obbligo per un grande direttore di gara. (...) Basta! Ridateci arbitri che decidano nel bene e nel male senza paura, indipendenti da tutto e da tutti. Arbitri con cui parlare guardandosi negli occhi, capaci di discussioni sane e libere".