Sessione personalizzata di scarico per Quagliarella. Il report Samp in vista dell'Hellas Verona

La Sampdoria continua a Bogliasco la marcia di avvicinamento alla sfida interna di sabato pomeriggio con l’Hellas Verona. Forza in palestra questa mattina per i blucerchiati maggiormente impegnati con il Napoli, che si sono poi trasferiti sul campo 2 del “Mugnaini” per dedicarsi a riscaldamento con focus sulla rapidità e ad un’esercitazione tecnica sul possesso-palla in spazi ridotti. Dopo questa fase Albin Ekdal e Lorenzo Tonelli hanno svolto un prolungato lavoro aerobico, mentre i compagni hanno proseguito con partite a tema tattico a tutto campo, alla quale Fabio Quagliarella ha partecipato solo nella prima parte per poi dedicarsi a una sessione personalizzata di scarico. Individuale di recupero agonistico infine per Ernesto Torregrossa. Domani, conclude la nota ufficiale del club, è in programma una nuova seduta mattutina.