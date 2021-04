Solo terapie per Lyanco e Singo, in gruppo Ansaldi, Nkoulou a parte. Il report del Torino

Allenamento pomeridiano per il Torino, al Filadelfia, in preparazione al derby di domani allo stadio Olimpico Grande Torino (calcio d’inizio ore 18). Dopo l’analisi tattica - riporta la nota ufficiale del club Davide Nicola ha fatto svolgere a Belotti e compagni un programma tecnico con esercitazioni a tema. Solo terapie per Lyanco, causa riacutizzarsi della lombalgia che lo ha afflitto negli ultimi giorni, così come per Singo. In gruppo Ansaldi, mentre Nkoulou ha lavorato in parte con i compagni e poi con una tabella personalizzata.