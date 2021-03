Spezia, continua il lavoro personalizzato Saponara. Squadra a riposo per i prossimi due giorni

Ultimo allenamento della settimana per lo Spezia quest'oggi. La squadra di mister Italiano - sottolinea la nota ufficiale del club - è tornata in campo questo pomeriggio per l'ultima seduta della settimana, poi due giorni di riposo prima di iniziare la settimana che porterà al match dell'Olimpico contro la Lazio. Riscaldamento, lavoro tecnico-tattico e situazione offensive, questo il programma odierno. Continua il lavoro personalizzato Riccardo Saponara. Ripresa fissata per lunedì sul terreno del 'Comunale' di Follo.