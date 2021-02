Spezia, Ferrer è tornato parzialmente in gruppo. Ancora a parte Farias e Terzi

Seconda seduta settimanale lo Spezia, con i ragazzi di Italiano che hanno proseguito nella preparazione alla sfida con la Fiorentina, in programma venerdì alle 18:30. Riscaldamento tecnico, sviluppi offensivi, esercitazioni tattiche e partitelle per Maggiore e compagni, risultati tutti negativi al ciclo di tamponi svolto nella giornata di ieri. Buone notizie per Ferrer, che è tornato a svolgere parte della seduta con i compagni, ad esclusione della sola partita finale, mentre Mattiello, dopo una prima parte in gruppo, ha concluso con un lavoro personalizzato; allenamento personalizzato sul manto erboso del "Comunale" anche per Farias e Terzi: lo rivela il sito ufficiale del club.