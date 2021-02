Spezia-Parma, problemi nel riscaldamento per Cornelius. Si scalda Brunetta

vedi letture

Problemi nel riscaldamento per Cornelius a pochi minuti dall'inizio della sfida tra Spezia e Parma. È a rischio la sua presenza dal primo minuto, dopo che è stato ripetutamente massaggiato dai sanitari dei Ducali. Ha scosso più volte la testa mentre provava a calciare in porta, D'Aversa dunque potrebbe perdere anche lui dopo Gervinho e Inglese. Si scalda Brunetta, in attesa di comunicazioni ufficiali in merito.