Torino, l'ex Presidente Romero sulla gestione Cairo: "Tifosi delusi ma ha un merito"

Per analizzare il momento in campionato del Torino ha parlato a calcionews24.com l'ex presidente granata Attilio 'Tilly' Romero: "Sta iniziando a ingranare, anche se adesso arriveranno delle partite non semplici. Il percorso sembra solo apparentemente facile, penso a Parma ed Empoli, poi ci sarà la Lazio. Il Torino adesso è undicesimo, sarà difficile ma potrà provare ad agganciare l’Udinese decima. Io però più del decimo posto non mi sbilancerei".

Sullo stadio Grande Torino e l'azzeramento delle ipoteche.

"Avere uno stadio di proprietà oggi è determinante. Ho letto dai giornali che il Sindaco di Torino vorrebbe venderlo. Questa può essere anche una forma di pressione per Cairo. Vediamo, sto seguendo la situazione, ma ripeto: solo attraverso ai giornali".

Cosa pensa ella gestione di Urbano Cairo?

"La piazza di Torino è focosa, molto calda e molto partecipe. È chiaro che, la piazza, ha avuto un numero interminabile di delusioni. Abbiamo una storia costellata di delusioni: dal Grande Torino a Gigi Meroni, che si lega inestricabilmente alla mia vita. E i tifosi naturalmente pretendono un po’ di più. Questi 20 anni di Cairo…gli va dato un merito: la salute ed il benessere societario-bilancistico del Torino. E non è poco nel calcio di oggi, quindi sicuramente ha lavorato molto bene sotto quel punto di vista. Per quanto riguarda la passione mostrata…forse non è stato il suo punto di forza".