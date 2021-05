Teo Teocoli: "Juventus-Milan? Spero in un gol di Ibrahimovic"

Teo Teocoli, noto comico e grande tifoso rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Juventus-Milan di domenica: "Spero in un gol di Ibrahimovic, anche un pareggio potrebbe essere un buon risultato per poi giocarci tutto nell’ultima giornata contro l’Atalanta. Guarderò la partita da solo, come Paolo Maldini allo stadio, una volta la guardavamo insieme e ci scambiavamo pareri, ricordo che si illuminava sempre quando parlava di Pirlo, sono felice per la sua carriera da dirigente".