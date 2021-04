tmw Novellino sulla Superlega: "Il calcio è un altro. Non ci sarà risposta di pubblico"

Nell'intervista concessa alla nostra redazione il tecnico Walter Novellino ha parlato anche della Superlega schierandosi come molti altri sul fronte dei contrari alla nuova competizione che rischia di spaccare il mondo del calcio: “Per me è una cosa molto negativa, specialmente in un momento come quello che stiamo vivendo, e che viene portata avanti solo per risanare i bilanci e le casse di alcuni club. Il calcio è quello che abbiamo vissuto finora e che stiamo ancora vivendo, quello che permette a tutte di sognare e di lottare per un posto in Champions League. Questi invece vogliono cambiare il calcio, rendendolo più chiuso, ma non credo che ci sarà risposta di pubblico. Ne sono sicuro. Inoltre i grandi club dovrebbero trascinare tutto il movimento e non chiudersi facendo un torneo fra di loro”.