tmw radio Bergonzi: "Ibra-Lukaku? Giusto il giallo ma basta con questi atteggiamenti"

vedi letture

Mauro Bergonzi a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato il caso Ibra-Lukaku: "Valeri ha fatto bene a dare il giallo. Lo avrei fatto anche io. Le parole sono state pesanti, ma in campo non si era capito il vero senso. Sono andati al di là di quello che può piacere alla gente. Sono due giocatori carismatici che hanno litigato in campo, come è sempre accaduto. Loro fanno molto più rumore di altri. Mi stufa il fatto che certi giocatori vadano sopra le righe con certi atteggiamenti".