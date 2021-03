tmw radio Bianchi: "Giampaolo non adatto al Toro, contro l'Inter servirà grinta"

Nel pomeriggio di Tmw Radio è intervenuto l'ex Toro Rolando Bianchi, che ha analizzato il turno di campionato concentrandosi sulla sfida tra i granata e l'Inter e sul posticipo tra Milan e Napoli. Queste le sue dichiarazioni anche sull'anticipo tra Bologna e Samp: "Quagliarella non ha età, è un gran professionista. Sta scrivendo storia del calcio italiano e sono contento per lui. Non si addice il ruolo di prima punta a Barrow, però si sta mettendo in gioco. Forse ha poca struttura fisica, le qualità tecniche sono importantissime".

Su Torino-Inter

Parto dall'inizio nell'analisi dei granata. Giampaolo è un ottimo allenatore, ma non adatto al Toro. L'allenatore dei granata deve essere una persona che sa tirare fuori la grinta dai propri giocatori e quindi trasmetterla ai tifosi. Ad esempio Nicola è bravissimo a fare questo, a toccare le corde giuste. Quella di Crotone è stata una sconfitta che ha dato qualcosa. Il Torino non può perdere terreno, soprattutto contro Spezia e Benevento. La squadra non ha molta qualità, ha grosse lacune a centrocampo che non gli permettono di innescare quel potenziale enorme che ha a livello offensivo. L'acquisto di Mandragora potrebbe dare qualcosa in più qualitativamente. Sarà una partita strana, tra l'altro il Torino ha sempre dato fastidio all'Inter, ma l'assenza di Belotti può pesare.

Su Milan-Napoli

Contro lo United il Milan ha fatto una grande partita, anche se questo Manchester non è più quella di qualche hanno fa. Attenzione al Napoli, che sta ritrovando uomini chiave come Mertens. Sarà una gara molto aperta.

Sul Superclasico Boca-River

Sono fortunato perché avrò l'onore e la possibilità di commentarla. E' una sfida che ha un sapore particolare, poterla giocare sarebbe stato qualcosa di fantastico. Non ho sentito De Rossi, che l'ha giocata, però sono partite che ti fanno vibrare davvero l'anima.