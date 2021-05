tmw radio Biscardi: "Inter, Conte è stato messo nelle condizioni di andarsene"

A parlare di Juventus e Inter a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista e conduttore Maurizio Biscardi.

Con Allegri è una Juventus che può puntare subito al titolo?

"La squadra va cambiata, mancando Ronaldo, che sarà ceduto, bisognerà spendere qualcosa sul mercato. Punterà allo Scudetto, la rivoluzione è fatta per questo. Non riscatterei Morata. Se rivaluti bene Kulusevski, basta che trovi un altro attaccante. Il centrocampo però va rifatto".

La Juventus che ritrova non è come quella che lasciò Conte, come valori assoluti:

"Conte aveva abituato la Juve a vincere, qui è un nuovo ciclo. Mentre in questi anni non c'erano avversari, dal prossimo anni invece li avrà. Quello che dovrà fare è una situazione che nel tempo possa portarlo a vincere non solo in Italia ma in Europa".

Inter, Inzaghi la convince?

"E' il meglio che potesse scegliere. Conte non se n'è andato, ma messo in condizioni di andarsene. L'Inter deve fare i conti, ma già ha risparmiato dei soldi tra fine contratto e addio a Spalletti. Credo che l'Inter, a meno che non abbia deciso di smantellare per altri motivi, non c'è bisogno di rientrare di altri soldi. Quindi la questione Conte è qualcosa di diverso da quanto sappiamo".