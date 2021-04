tmw radio Braglia: "Belotti al Milan sarebbe l'ideale. Inzaghi-Lazio? Io sarei andato via"

Salandin: " E' il momento importante per Belotti al Milan difficilmente rimarrà la Torino Braglia: Il Milan in Champions ci va per il 4 posto è lotta tra Juve e Napoli Galetti:" Vlahovic è in vantaggio su Belotti al Milan.

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento. Ecco cosa ha detto:

Belotti, è il momento dell'addio al Torino?

"Credo che Ibrahimovic non sia eterno. Credo che se ci sia un alter ego ideale, credo che Belotti sia perfetto per il Milan. Io più che Roma direi Milano per Belotti".

Tutto dipenderà anche se si arriverà in Champions?

"Vedremo a fine campionato chi sarà in Champions e chi no. Il Milan ci andrà secondo me, il quarto posto se lo giocheranno Juventus e Napoli. Certo, è un campionato talmente strano che ci sta tutto, ma credo che il Milan ce la farà".

Simone Inzaghi vicino al rinnovo con la Lazio:

"Se avessi avuto l'opportunità di cambiare, io sarei andato via. Se Lotito gli offre il rinnovo, allora va bene, perché comunque la piazza di Roma è sempre molto ambita".