L'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato delle italiane in Europa e di Serie A.

Roma unica a rimanere in Europa. Milan invece fuori:

"In Europa le sfide equilibrate sono legate a episodi. Nel doppio confronto con lo United gli episodi sono andati contro al Milan. Ai rossoneri sono mancati dei pezzi importanti. Non ha l'organico di Inter e Juventus. Mi dispiace sia uscita, avrebbe meritato qualcosa di più. Pioli ha impostato più la partita nel non prendere gol che nel segnare e chiudere il discorso qualificazione. Il gol di Kessié all'andata avrebbe cambiato le sorti della qualificazione".

C'è Fiorentina-Milan, può esserci il contraccolpo per i rossoneri?

"Il campionato è lungo e le fatiche escono fuori, lo dicevo da tempo. Giocare a questi ritmi non è semplice, oltretutto con un organico dimezzato dagli infortuni. Oggi corrono molto meno a prima o forse corrono male. Oggi il Milan sta patendo dal punto di vista fisico. Quando fai tanti km in stagione, il prezzo prima o poi lo paghi. Non so se con la Fiorentina troveranno la forza di tornare a fare risultato. Altrimenti rischi di giocarti il posto in Champions".

Roma che se la vedrà con l'Ajax in EL:

"Sarà una bella partita, aperta a tutto. Sono curioso di vedere come interpreterà le due sfide Fonseca. Per me lui dà un'identità alle sue squadre. Io lo terrei, daresti continuità a un progetto tecnico. E poi è cambiato molto da quando è arrivato. E' un tecnico che si è costruito una bolla e il mondo esterno rimane lì. E' lontano dall'ambiente, se ne frega delle critiche".