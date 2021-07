tmw radio Brambati: "Inter, non capisco due rinnovi. Insigne? Credo si stia guardando intorno"

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Pjanic potrebbe rientrare nei piani di Allegri?

"E' un giocatore che è sempre stato tra i preferiti del tecnico. Se il Sassuolo la tira troppo a lungo per Locatelli, la Juventus ha già un piano B e credo ci sia anche Pjanic. Non credo che Pjanic voglia costruire questa Juventus su Arthur".

Pjanic-Inter invece? E' possibile?

"L'Inter ha in organico tanti centrocampisti centrali. Ne ha una decina sotto contratto, quindi credo debba prima sfoltire. Per esempio non era il caso di rinnovare con Kolarov e Ranocchia, invece lo hanno fatto e per me sono rinnovi discutibili. E poi dovrebbero davvero sfoltire a centrocampo".

Quali le certezze e le incertezze di Allegri e Simone Inzaghi?

"Per la Juventus è Allegri la certezza, conosce l'ambiente, al contrario di Inzaghi, che è sempre stato alla Lazio nella sua comfort zone. Allegri conosce tutti a Torino e parte in vantaggio. Sotto l'aspetto tattico sono molto curioso che succederà con Ronaldo e come si evolverà il mercato della Juventus. Conte ha lasciato qualcosa di straordinario all'Inter, ma alla Juventus ha vinto tre Scudetti e aveva una base più solida rispetto a quella lasciata all'Inter".

Napoli, ADL lancia un nuovo messaggio a Insigne:

"Ha riversato tutta la responsabilità sul rinnovo sul giocatore. Scarica le responsabilità di un possibile addio sul calciatore, ma lo fanno tutti. Io, se fossi Insigne, mi sentirei poco considerato rispetto a quello che ho dato al Napoli. Io credo che si stia già guardando in giro e che delle offerte siano arrivate. Per come ha fatto questo Europeo, un'offerta migliore di quella che gli ha fatto il Napoli la trova".