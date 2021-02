tmw radio Brambati: "L'Inter ha dato una bella botta al campionato. Milan, brutto ko"

A commentare l'ultimo turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Brambati.

Un pensiero sulla giornata di campionato:

"L'Inter ha messo in fila una serie di risultati importanti e ha dato una bella botta al campionato. Conte sta sempre sul pezzo, forse ogni tanto esagera ma è così. E' uno che richiama tutti quando sente il sangue del nemico e può azzannare. E ieri lo ha fatto contro una Lazio che mi ha deluso".

Ko del Milan campanello d'allarme?

"Ha perso in modo molto brutto. Ogni tanto va in difficoltà quando le altre squadre hanno più ritmo e aggressività. Per una volta è stato un male che non ci fosse il pubblico. Averlo contro magari ti dà un furore agonistico diverso".

Cosa ne pensa della Roma?

"Non è mai riuscita a vincere contro una grande in questa stagione. Il problema è l'ambiente, non è mai stato digerito Fonseca".

E del Napoli?

"A inizio anno sembrava avere una rosa importante, che potesse competere per il titolo. Ci si aspettava una lotta a tre con Inter e Juventus. Ci sono state delle difficoltà ambientali, questo è vero, ma nelle ultime due partite mi ha deluso. E stata colpa della Juve non aver approfittato del momento di difficoltà della squadra di Gattuso".

Ma Morata è un attaccante da Juventus?

"Pirlo ha chiesto Dzeko ma poi si è visto arrivare Morata. E' stato l'acquisto dell'ultima ora, non mi sembra né vicino a Suarez né vicino a Dzeko. E' stato un ripiego. Ha fatto bene quando non c'era Ronaldo. Forse sta tornando nei suoi standard".