tmw radio Brambati: "Milan, non riscatterei Tonali. Vlahovic non è fuori mercato"

vedi letture

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di mercato.

Vlahovic può lasciare la Fiorentina?

"Dipende molto da quello che metteranno sul piatto le società che lo vogliono. Non credo sia fuori dal mercato. Se arriva l'offerta giusta, Commisso non mantiene la parola data a Gattuso".

Riscatterebbe Tonali se fosse nel Milan?

"Da esterno non lo riscatterei, ma non lo avrei preso già dall'inizio. C'era anche l'Inter, ma ne fece poi una scelta tecnica. Non so come ha vissuto il suo primo anno al Milan, se è stato condizionato da qualcosa. Per me ha fatto un buonissimo anno di B al Brescia".

Juventus, che farebbe con Morata?

Non ha mai convinto fino in fondo, ma so che Allegri è un suo estimatore. Non mi sembra un giocatore che possa fare la differenza".