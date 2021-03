tmw radio Bucchioni: "Italia, Mancini fa la differenza. Juve, tieni Dybala e non CR7"

vedi letture

Dalla Nazionale al mercato. A parlare a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Un pensiero sulla partita della Nazionale:

"Mi dà fiducia, vedo la mentalità. Abbiamo visto Nazionali molli contro squadre del genere. Ieri ha giocato con meno intensità, è normale con pochi giorni di lavoro e dopo mesi in cui non giocavano insieme. Non c'era bisogno di spingere ieri e comunque si è vista la qualità di certi giocatori".

Berardi è da grande club?

"E' arrivato a maturità. Prima era discontinuo, ma ora lo vedo che è continuo. Non so se è pronto per una big, dipende da cosa vuole fare. Negli anni si è rifiutato di fare il salto, ha visto il Sassuolo come il suo ambiente e questo è un limite. Può crescere ancora in un contesto importante. Un po' come Chiesa, passato dalla Fiorentina alla Juventus".

Mancini è riuscito a dare un gioco a questa Nazionale:

"La squadra lo segue, è anche il carisma di Mancini a fare la differenza. E' stato sempre tecnico, anche in campo. Lo ha detto tempo fa Eriksson, ma anche Boskov. Era talmente avanti che faceva fatica a farsi seguire. Questi giovani invece lo seguono e bene. E' un calcio che si evolve e se arriva a maturità ci divertiremo".

Tra Mancini e Allegri chi sceglierebbe per una big della Serie A?

"Allegri sa gestire grandi gruppi. Se ho una grande società che vuole fare un gioco diverso, con giovani di qualità e big che hanno ancora fame, prenderei Mancini".

Juve, che succede con Dybala?

"Non riesco a capire le strategie della Juventus. Senti un dirigente che dice che tengono Ronaldo e vendono Dybala. Stai cambiando pelle, senti il capo che dice di puntare sui giovani e poi punti su Ronaldo? Hai in casa un giocatore importante intorno al quale potresti ricostruire la squadra. Io lo terrei, hai già giovani interessanti e ne vai a prendere altri. Ci sono troppe contraddizioni".