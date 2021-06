tmw radio Bucchioni: "Nazionale, occhio a Raspadori. Può togliere il posto a Immobile"

A parlare di Nazionale e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Nazionale, chi sono i giocatori irremovibili?

"Jorginho, che è un punto di rifermento in mezzo al campo. Io poi non toglierei Insigne e occhio a Raspadori, perché se esplode davvero non so se Immobile rimane il centravanti titolare".

Centrocampo, chi parte titolare?

"Sono innamorato di Locatelli, era fortissimo già a 16 anni. Terrei Locatelli, perché dipende da come sta Verratti, che ha grande personalità. Se è così travolgente, lui fa le due fasi con naturalezza".

Juventus, Pjanic e Locatelli sono possibili?

"Possono giocare insieme, ma io comprerei solo Locatelli se ho soldi solo per prenderne uno. Pjanic è stato quasi un anno senza giocare, e poi ha 31 anni. Locatelli è più giovane".

Bonucci e Chiellini titolari con questa Italia?

"Mancini sa tutto, li ha portati come 'nave scuola', sono due che fanno mille cose in gruppo. Sta allevando i giovani, in generale però ci sono tanti difensori. Vedremo strada facendo come stanno. Chiellini ha avuto una stagione altalenante per questioni fisiche. Vedremo cosa accadrà".

Fiorentina, che succede con Vlahovic?

"E' in atto una trattativa che fino a due mesi fa non c'era. E' diversa dal caso Chiesa, lui resta. Ma se si impunta, saranno tante le strade da seguire, non solo la Juventus. Certo, se cede anche lui ai bianconeri sarebbe troppo".