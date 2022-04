tmw radio Calisti: "Lazio, Sarri vorrà garanzie tecniche. Servirà una mezza rivoluzione"

L'ex calciatore Ernesto Calisti a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto per parlare dei temi del giorno.

Che ne pensa del dominio del Manchester City in Champions contro l'Atletico Madrid?

"Conosciamo Simeone e quanto curi la fase difensiva. Se la Lazio avesse quella fase difensiva, lotterebbe per lo Scudetto. Giocando a Manchester, ha provato a limitare i danni. Il ritorno sarà un'altra storia, perché anche l'ambiente ti spinge molto. Dal punto di vista del gioco la squadra di Guardiola stupisce di più per profondità e qualità".

Che si aspetta dall'incontro Sarri-Lotito-Tare? Si riuscirà ad arrivare a un compromesso in casa Lazio?

"Me lo auguro che Lotito e Sarri continuino a lavorare insieme. Credo che Sarri, se dovesse andare via, troverebbe un'alternativa. Per rimanere credo vorrà delle garanzie tecniche. Certo, tutto dipenderà dalla permanenza di Milinkovic o meno. Se devo pensare a una Lazio in grande, devi trattenere i più bravi, ma oggi è uno dei più forti centrocampisti al mondo, ha 27 anni, è da anni qui, è un professionista esemplare e forse anche lui avrà voglia di confrontarsi con grandi piazze. Se va via, hai tutto a livello economico per investire e fare una squadra forte. Spero davvero che Sarri abbia delle garanzie, c'è una rivoluzione da fare o quasi, soprattutto dietro. C'è molto da fare. Lo dico da tempo, è una squadra da Scudetto da metà campo in poi, ma dietro fatica".

Serve anche un compromesso Tare-Sarri:

"Non lo so se ci sarà. Non so che rapporti abbiano. Me lo auguro però. Credo che Sarri non sia contento di quanto fatto a gennaio, non è stato aiutato per niente. Credo voglia garanzie dal punto di vista del mercato e per il futuro".