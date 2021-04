tmw radio Cerruti: "Milan nelle difficoltà dà il meglio, può vincere con la Lazio"

A parlare di Lazio-Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Alberto Cerruti: "Il Milan fuori casa ha perso solo una partita con lo Spezia e pareggiato contro il Genoa. Quando sembrava prossimo a cadere, ha poi vinto. Non mi sorprenderebbe se riuscisse a battere la Lazio. E' una squadra indecifrabile. Non credo sia una partita da dentro o fuori. E' più determinante per la Lazio. La società Milan a gennaio credeva davvero di poter vincere lo Scudetto. Se non avesse acquistato nessuno, diremmo che ha sbagliato a non rinforzarsi. ha sbagliato gli acquisti però, almeno due su tre: Tomori va riscattato, Meité è uno scarto del Torino e Mandzukic era fermo da un anno. Milan senza Champions? Non credo che si dovrebbe mettere in discussione Pioli. Dalla società si parla di permanenza del tecnico, nonostante tutto. E' stato elogiato fino a un mese fa".