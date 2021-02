tmw radio Crosa: "Inter, fuga possibile. La Lazio può creare problemi al Bayern"

L'ex atleta e giornalista Giacomo Crosa al Maracanà Show di TMW Radio ha parlato dei temi di giornata.

Che Serie A si sta sviluppando?

"E' un campionato anomalo. Serve capacità di adattamento. Chi lo farà meglio, vincerà. Sono convinto che molti giocatori in queste condizioni rendono di più di quello che era il loro standard. Alcuni si esaltano perché non hanno pressione, altri che rendono meno perché manca la pressione".

Inter, vittoria nel derby che può essere uno scatto Scudetto?

"Lo è. Si torna alla squadra in fuga purtroppo. Sarebbe bello invece che tutte fossero lì. L'Inter però può andare in fuga ora, ha tutte le caratteristiche per poter andare via. Il problema sono gli altri".

Un pensiero su Conte?

"A me non piacerebbe un allenatore come lui, ma nessun allenatore è grande se non ha una grande squadra. Come me finirebbe sempre a cazzotti con un come lui. Di meriti però ne ha. Ha costruito nel tempo questa squadra. Oggi nel derby ha dato una grande dimostrazione di forza contro una squadra che ha cominciato a far vedere i suoi limiti".

Dietro l'Inter chi vede?

"Natura vuole che sia la Juventus. Immagino che prima o poi la Juve cominci a esprimere punti".

Il Milan rischia anche il quarto posto?

"La Juventus sicuramente entrerà nelle quattro che vanno in Champions. Per il resto mi piacerebbe che le altre si giochino tutto fino alla fine".

Lazio contro il Bayern Monaco in Champions, missione impossibile?

"Il tipo di gioco della Lazio può creare dei problemi agli automatismi di una squadra così forte".