L'ex calciatore e tecnico Stefano Cuoghi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Tonali, il Milan pensa a riscattarlo con lo sconto. Che ne pensa?

"Credo abbia avuto qualche difficoltà, ha giocato a tre come vertice basso ma il Milan gioca a due e ha trovato difficoltà. Poi cambiare da Brescia a Milano è un salto importante. Credo che dandogli tempo e fiducia darà molto di più. Un anno di apprendistato credo sia tato fondamentale".

Al Milan sono scottati da quanto accaduto con Locatelli, andato via con qualche rimpianto?

"Locatelli veniva dal settore giovanile, mentre Tonali è stato comprato dopo un anno di A. Non devi avere paura di tenerlo o no perché con un giocatore è andata male. Devono analizzare la situazione in maniera razionale, se ha dato e può dare il suo contributo al Milan. Io credo che i dirigenti del Milan si stanno comportando molto bene in ogni ambito, lavorano non pensando a quello che non è andato in passato".

Dzeko-Giroud, chi prendere per l'attacco?

"Sono più per i giovani, ma tra i due sceglierei Giroud, perché Dzeko ha dato già il massimo e il suo stipendio è molto alto. Hanno già speso tanto per Ibrahimovic. Tra i giovani prenderei Vlahovic, ha fatto vedere grandi cose. Ha cambiato totalmente atteggiamento in campo nella seconda parte di campionato".