tmw radio D'Agostino: "Fonseca deve essere più elastico. Roma, rosa non da top 4"

vedi letture

Per parlare di Roma e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino.

Roma problema della squadra o del tecnico?

"Ho sentito le sue parole, ha parlato di motivazioni, di paura. A Roma non è facile nè allenare nè giocare. Le colpe ricadono subito sull'allenatore, anche se pochi giorni prima sei stato osannato per essere l'unico in Europa. Fonseca dice quello che pensa e va apprezzato. Se avesse messo dopo il ko con il Napoli in mezzo la tattica sarebbe stato peggio. Lui invece non si è nascosto".

E' un caso che questi scontri diretti con le big li fallisce tutti?

"Fonseca è integralista su alcuni princìpi, ma in Europa sta facendo bene. In Italia con le big che si chiudono e ripartono soffre. Ci vorrebbe un po' più di elasticità, dovrebbe adattarsi di più al calcio italiano".

Roma all'altezza delle big italiane?

"Ad esempio la Lazio ha 2-3 giocatori determinanti, così come la Juventus. Fonseca sta esaltando certe caratteristiche, dietro devi essere bravo nell'uno contro uno ma se sbandi gli altri ti fanno male. Mancano dei big che siano capaci di giocarsi l'uno contro uno. Per me sta facendo ancora un grande lavoro Fonseca ma la rosa non è ancora da top 4".