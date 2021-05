tmw radio D.Canovi: "Addio Fonseca messaggio ai giocatori. Si lavorerà con i giovani"

A parlare di Roma e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il no dei procuratori sportivi Dario Canovi.

Un giudizio sul comunicato della Roma sull'addio al tecnico:

"E' stata data una conferma e hanno usato un metodo trumpiano. Le notizie importanti ormai si danno via social. C'è ancora una stagione da finire, un derby di fuoco da giocare. Credo sia stato fatto per convincere i giocatori che non si deve parlare di nuovo tecnico da qui a fine campionato e che Fonseca rimane fino alla fine, per rigare comunque dritti. Comunque il tecnico è stato difeso quando c'è stato l'attrito con Dzeko, forse nel momento sbagliato. C'era un contrasto evidente tra la squadra e l'allenatore, quindi non è stata una conduzione societaria all'altezza della Roma. Ci sono state molto lacune, forse dovute all'inesperienza dei proprietari e dall'assenza di un ds. Fonseca ha lavorato da solo in un ambiente con problemi di comunicazione".

Ora sul nuovo tecnico?

"Mi risulta Sarri. Chiunque arriverà comunque deve realizzare che è una società che deve lavorare quasi esclusivamente sulla valorizzazione dei giovani. Se non entra nelle Coppe è un problema. E' una società che, da quanto mi risulta da ds contattati, che si deve lavorare sui giovani, perché soldi non ce ne sono. E non solo a Roma, ma dappertutto".