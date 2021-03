tmw radio D.Canovi: "Juve debole a centrocampo. Vlahovic non pronto per una big"

A dire la sua sui temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il decano dei procuratori sportivi Dario Canovi.

Che scenario vede intorno a Ronaldo?

"Discutere Ronaldo credo sia folle, almeno tecnicamente. C'è da parlare dell'operazione economica. Se si è preso Ronaldo per vincere la Champions, si può dire che è un'operazione fallita. Forse era meglio usare quel denaro per fare una squadra forte. Quando Allegri è arrivato in finale, guardiamo che centrocampo c'era e confrontiamolo con quello di oggi".

Cosa ha inciso nel calo Juventus?

"Non è un caso che l'Inter sia prima in classifica, la partenza di Marotta ha influito".

Al posto di Ronaldo, a 36 anni, con la corte del Real, che farebbe?

"Io credo che si doveva investire per tempo sul sostituto di Pirlo in mezzo al campo. Era lui che serviva assist lì avanti, cosa che mancano a Ronaldo. E' questo l'errore e non l'ingaggio di Ronaldo. La sua operazione è stata intelligentissima".

Che ne pensa di Vlahovic?

"E' un giocatore di prospettiva ma un anno a Firenze ancora gli farebbe bene. Non lo vedo ancora pronto per una grande europea, rischierebbe di fare panchina. Fiorentina? Bisogna saper fare un progetto tecnico e seguirlo. Per il momento è stato sbagliato".