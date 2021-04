tmw radio D.Canovi: "Locatelli giocatore universale. Donnarumma, difficile resti al Milan"

Il decano dei procuratori italiani Dario Canovi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Come vede il futuro dell'Inter?

"Il prossimo anno vorrà ancora di più. La società cinese non può non trovare un acquirente all'altezza della storia dell'Inter. Per l'Europa non credo che gli manchi molto. C'è bisogno di un giocatore per ogni reparto, che possa sostituire i titolari. Ormai le squadre sono di 18 giocatori di livello. Ce lo insegna il Bayern, che ha perso con il Psg per non avere un sostituto all'altezza di Lewandowski".

Un pensiero su Napoli-Inter:

"E' una di quelle partite da tripla. Se la difesa dell'Inter è quella delle ultime giornate sarà molto difficile fargli gol. E' la forza della squadra nerazzurra. Poi Lukaku e Lautaro un gol lo fanno sempre. E' leggermente favorita l'Inter".

Locatelli ha detto che si sente pronto per una big:

"Mi ricordo quando Berlusconi diceva che c'era un giovane di grande talento ed era lui. Ci ha messo un po' di tempo ma è arrivato. Può andare ovunque, ne avrebbe bisogno come il pane il Psg. E' un centrocampista moderno, sa fare tutto, anche gol. Se viene un grande club inglese, difficile competere".

Come andrà a finire la vicenda Donnarumma?

"Bisogna sempre tenere presente chi è il suo procuratore. Può succedere qualsiasi cosa. La vedo dura che possa rimanere al Milan. Se rimane lì, gli introiti di Raiola sarebbero molto inferiori".