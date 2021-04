tmw radio Daino: "Milan, calo fisico evidente. Juve in difficoltà in campo e fuori"

A parlare di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex difensore Daniele Daino.

Milan, Champions a rischio? Qual è il problema?

"Il Milan avrebbe dovuto giocarsi fino alla fine le sue chance con tante altre squadre. Ci sta perdere come col Sassuolo, che ha fatto una grande partita ma quando c'è stato il calo fisico dei rossoneri. Il calo per il Milan c'è dal girone di ritorno. Ha fatto una grande cavalcata e finora è stata una grande stagione. La situazione è normale, visto che è partita molto presto la sua stagione. E' stata una bella partita, con un ottimo approccio del Milan ma poi è venuta meno la benzina, anche per i cambi ritardati di Pioli. Dopo il pareggio ha perso il controllo della partita. Per come l'ha costruita tre punti meritati del Sassuolo".

Un giudizio su Raspadori?

​​​​​​​"Me ne hanno parlato bene fin dalle giovanili. Deve migliorarsi sempre attraverso gli allenamenti, poi è stato gestito molto bene da De Zerbi. Ha deciso di lanciarlo nel momento giusto. E poi si trova nella società giusta. Tante volte il percorso di certi giovani viene interrotto, mentre in una realtà come il Sassuolo ha la possibilità di crescere".

Juventus vincente ma CR7 in calo e Dybala in crescita:

"Dybala è stato fuori tanto e ora è molto fresco. I problemi arriveranno dopo. Le sue qualità servivano a questa Juve, soprattutto nei momenti di difficoltà. La Juventus non era abituata ad occupare una posizione defilata in campionato, è un momento difficile non solo sul campo ma anche per la società. E non solo per il futuro di Ronaldo ma anche per la questione Superlega".