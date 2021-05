tmw radio De Canio: "Inter, Conte ha inciso tanto. Champions, fuori una tra Milan e Juve"

vedi letture

Per parlare del turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Luigi De Canio.

Dove ha inciso di più Conte nello Scudetto dell'Inter?

"Sul piano del gioco è una squadra organizzata. Sul piano del carattere è una squadra che non si arrende mai, combattiva, come il tecnico. E come voglia di vincere l'Inter ha imparato ad essere pratica come il suo allenatore. Ha inciso in parecchie cose".

Il podio dei protagonisti dell'annata dell'Inter?

"Barella, Lukaku e Lautaro. Perché poi sono sempre convinto che quando vince, vince una società al completo, perché è quella che fa le cose per bene e mette nelle condizioni l'allenatore di fare le cose al meglio. Non si vince mai per caso e da soli. E anche l'evoluzione di Eriksen ha inciso".

Vuole dire altro su Conte?

"Kolarov e Vidal sono due giocatori che ha voluto fortissimamente. Quando li ha ritenuto non all'altezza li ha tenuti fuori, mentre qualcun'altro magari per difendere le proprie idee avrebbe fatto diversamente".

Udinese, ieri Marino furioso per il comportamento dell'arbitro Chiffi durante la sfida con la Juventus a fine primo tempo:

"Dice che era arrabbiato perché ha perso ed è questa la giustificazione. Se si pensa che un arbitro possa dare una punizione perché non ha dato un minuto di recupero a fine primo tempo e i dirigenti avversari si sono arrabbiati, credo si sia fuori strada. Credo fosse solo l'amarezza per aver perso per colpa di due episodi".

Corsa Champions, come finirà?

"Guardando il calendario io penso che possa rimanere fuori una fra Milan e Juventus. Il Napoli ha la forza per vincere tutte le partite, non facciamoci ingannare dal pari col Cagliari, che è in grande salute".