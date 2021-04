tmw radio De Luca: "Roma brava e fortunata, con lo United però servirà molto di più"

Il giornalista Massimo De Luca a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della qualificazione della Roma alle semifinali di Europa League.

Roma, qualificazione importante con l'Ajax:

"Se guardiamo le due partite, entrambe sono finite sull'orlo del precipizio per la Roma ma sono state risolte da episodi, anche fortunati. Bisogna rimanere con i piedi per terra, col Manchester United servirà molto di più. Il ritmo rispetto a Psg-Bayern è stato quasi imbarazzante. Secondo me doveva mettersi in sicurezza da subito invece ha subito l'Ajax. O cambi modo di giocare o puoi fermarti a un passo dalla finale. Mkhitaryan è mancato tantissimo e deve tornare al meglio".

Il successo della Roma riabilita in parte Fonseca?

"Nutro stima e simpatia per Fonseca. Ci sono due elementi che non giocano a suo favore: uno che quando ha incontrato una big in Serie A non ha mai combinato nulla. E questo mi fa venire dei dubbi. Mi chiedo come sia possibile sbagliarle tutte; secondo riguarda Dzeko. La partita di ieri mi fa salire la rabbia per come ha gestito il caso del bosniaco, che sarebbe stato importante per la squadra nel momento più delicato della stagione. Tra lui e Mayoral ci sono diverse categorie di distanza".