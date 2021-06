tmw radio De Paola: “Eriksen? La Danimarca è stata un esempio di civiltà”

Il direttore Paolo De Paola interviene ai microfoni di TMW Radio durante l'Editoriale parlando dei temi del giorno.

Sul caso Eriksen

“Il fatto che la Danimarca si sia stretta intorno a Eriksen creando un cordone per evitare che curiosi e telecamere indugiassero su Christian è stato un esempio di civiltà. Kjaer è stato un vero capitano. A differenza di Ibra non ho è un super uomo, ma una persona normale che salva un compagno, che spiega agli altri cosa fare, che va a rincuorare la compagna di Eriksen e poi chiede il cambio perché stremato”.

Su Ramsey che lascerà la Juventus

“Non ha brillato Ramsey nella Juventus. Ma cosa ha fatto lui per i bianconeri? Ben poco. Ad esempio il povero Eriksen nell’Inter ha sudato e combattuto per ritagliarsi uno spazio. Un grande giocatore lo vedi da questo, non dal lamento postumo. Atteggiamento vigliacco”

Giroud per il Milan è la scelta giusta?

“Scelta giusta per il Milan. E’ uno di quei giocatori come Benzema che fa la differenza. E’ diverso da Ibra, ma è un catalizzatore di palloni e fa sempre la scelta giusta".

Su Sarri alla Lazio

“Nella Capitale c'è la dimensione giusta per Sarri, dove lui è la stella. Nella Lazio lui può plasmare i giocatori, non subisce la personalità dei calciatori come è successo alla Juventus o al Chelsea. Ha chiarito poi nero su bianco le richieste di giocatori e staff”