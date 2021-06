tmw radio De Paola: "Lazio, Sarri può fare bene. Juve, Allegri sa come gestire CR7"

vedi letture

Il giornalista Paolo De Paola a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato delle panchine più interessanti della prossima stagione: "Mourinho mi incuriosisce, ma finchè non vedo i giocatori è ancora fumo. Sarri ha un telaio di squadra niente male. Se riesce ad avere un buon gruppo, una panchina lunga, può fare bene. Sarri ritorna in un ambiente più confacente, dove può spiegare calcio". Mentre sul possibile rinnovo di Ronaldo con la Juventus ha detto: "E' sbagliato pensare di costruire una squadra avulsa da Ronaldo. la Juve deve essere costruita attorno a lui. E' venuto meno il gruppo e non Ronaldo. Io credo che Allegri sfrutterà Ronaldo, ma se non gli servirà lo terrà fuori".