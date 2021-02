tmw radio Di Gennaro: "Juve finalmente solida. Milan pronto per arrivare in fondo"

Per parlare dell'ultimo turno di Serie A è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Juventus, Pirlo ha messo da parte le sue idee per adeguarsi al momento. E' così?

"Quando giochi con la Roma è normale. Ha preso gol incredibili all'andata e stavolta si è adeguata. Non credo abbia cambiato il progetto, ha provato a dare una certa solidità e cambia da partita a partita. Pirlo poi deve vincere alla Juventus. Ha fatto i suoi errori, sta ridando solidità e ha ritrovato elementi importanti, oltre a un centrocampo che gli da solidità".

Il Milan non perde colpi:

"E' una squadra costruita bene, il merito è di Maldini e tutto lo staff. Pioli ha fatto un grande lavoro sul gruppo e credo che arriverà fino in fondo. Se la lotterà con l'Inter, visto che per Conte rimane l'obiettivo primario. Ora sono tornati elementi importanti tra i rossoneri, vedi Calhanoglu. Mi da affidamento questo Milan".

Inter, Barella è il più forte centrocampista italiano?

"In Italia credo di sì, in Europa quasi. Anche in Nazionale ha fatto vedere grandi cose. Ora incontrerà Milinkovic Savic, che abbina qualità tecniche a un grande fisico".