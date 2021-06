tmw radio Di Gennaro: "Questa Italia sa anche soffrire. Quanto è cresciuto Chiesa"

Per parlare di Euro 2020 e Italia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex giocatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Francia concentrata su questa fase finale:

"Non è stata il massimo finora, ma ci sono squadre che quando arrivano gli ottavi escono alla grande. Ho visto Pogba alla grande, anche nei Mondiali del 2018 è stato impressionante. Lo ritengo uno dei più forti centrocampisti al mondo. Non so cosa sia successo al Manchester United".

Un voto sulla stagione di Ronaldo?

"Mai stato un problema Ronaldo alla Juventus, i gol sono tanti ma la Juve aveva diversi problemi. Non può giocare unica punta, ma già dai tempi del Real Madrid. Per la Juventus è stato un acquisto importante, anche per arrivare alla Champions League. Non si può dire comunque che non è stata una stagione positiva. I problemi erano altri".

Contro il Belgio ci saranno cambi nell'Italia di Mancini?

"Abbiamo trovato una Nazionale che ci ha fatto soffrire, era una squadra difficile. Correvano bene e compatti, dovevano calare invece non è stato così. I cambi sono stati decisivi, bravo Mancini. E' stata una partita che ci ha fatto capire che l'Italia ha anche carattere e cuore. Un po' di fortuna ci sta. Scelte iniziali? Dopo le tre partite ci poteva essere il dubbio Verratti-Locatelli, ma per il resto non capisco le critiche. Ci serviva un po' di sofferenza ora, visto che non lo abbiamo fatto in questi due anni. Chiesa? E' cresciuto allenandosi con i campioni, è migliorato".