Di Livio: "Juve, tre punti fondamentali con atteggiamento da provinciale"

A TMW Radio, durante il Maracanà Show, è intervenuto l'ex calciatore Angelo Di Livio. Ecco le sue parole:

Una fotografia di questa giornata:

"Ci sono state belle sorprese come il Genoa che ha vinto contro il Napoli. Ballardini, quando subentra, fa sempre grandi cose. Poi c'è il vecchio cuore granata, con l'Atalanta che si deve mangiare le mani. L'Inter poi ha vinto una partita difficilissima contro la Fiorentina. E poi una Juventus provinciale che rispetta la Roma e si porta a casa tre punti fondamentali. Avere Ronaldo poi fa la differenza. La Roma tira poco in porta e con le grandi non riesce mai nel colpo importante".

Ibrahimovic ha trascinato invece il Milan. Sceglierebbe lui o Ronaldo?

"Mi prendo Ronaldo, è quello che ha vinto di più, ha una cattiveria e umiltà che è incredibile".

Per lo Scudetto lotta sempre a due Inter-Milan?

"Mi devo ricredere. La Juventus, zitta zitta, sta tornando nelle prime posizioni. E ha anche una partita da recuperare. La vedo in grande crescita".

Per la Roma ko duro?

"E' una sconfitta meno amara, perché l'Atalanta non vince, il Napoli perde, alla fine è un ko che fa meno male. Ha trovato di fronte una squadra esperta, che si è difesa bene e ha giocato di rimessa. E' mancato uno come Dzeko".

Roma che manca sempre con le big:

"Ha grandi qualità ma quando deve arrivare il salto di qualità perde quasi sempre. Anche con la Juventus ha giocato con qualità e personalità, ma quando doveva colpire non lo ha fatto".