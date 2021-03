tmw radio Di Livio: " Roma, Fonseca non ha un piano B. Juve, a fine stagione si cambia"

A parlare di Roma-Napoli ma anche del resto della giornata di Serie A al Maracanà Show di TMW Radio è stato l'ex calciatore Angelo Di Livio.

Roma ancora ko in un big match:

​​​​​​​"Vittoria fondamentale per il Napoli. Può rientrare tra le prime quattro".

Fonseca ancora in bilico:

"Il tormentone riprenderà. Con le big non ce la fa. E' una squadra che deve ritrovare i migliori giocatori. Se non ritrovi il Dzeko migliore fatichi lì davanti. La Roma non tira mai in porta. Vogliono entrare in porta con la palla ma ogni tanto devi trovare l'alternativa. La Roma è inferiore alle 4-5 squadre che sono lì davanti. Fonseca è un allenatore che non ha un'alternativa di gioco".

Roma che fa poco con le big, perché?

"E' una squadra che si sente forte con le deboli e debole con le forti. E' una questione mentale. In generale però non è stato un mese buono l'ultimo per i giallorossi. E' vero che c'era di mezzo l'Europa, che sono mancati uomini importanti, però non è andata bene".

E' comunque bagarre Champions:

"Oggi grande vittoria della Lazio, che deve anche recuperare una partita. Le prime quattro per me però rimarranno Inter, Juventus, Milan e Atalanta. Dò poche speranze alle altre".

Milan che vince alla Fiorentina:

"La Fiorentina ha fatto un'ottima partita, mi ha sorpreso l'energie ritrovata del Milan. Tanto di cappello alla squadra di Pioli. Questa partita vale sei punti per il Milan. Vincere in un campo così difficile è ottimo. Vlahovic? Per la sua crescita spero di vederlo ancora un anno alla Fiorentina. Deve essere comunque sempre grato alla Fiorentina che gli ha permesso di mettersi in mostra. Per me la Fiorentina del prossimo anno sarà diversa e deve rimanere per questo. Io vedo lo stesso percorso di Chiesa, con un accordo per poi andare via l'anno successivo".

Fiorentina che cambierà per lei?

"Firenze è una piazza importante, la società deve dare un segnale importante ala città con un nuovo tecnico, come Sarri o Spalletti".

E che ne pensa del Milan?

"Pioli è adatto per questo Milan, lo vedo ancora nel futuro del club. Mi ha stupito per come ha gestito il gruppo".

Juventus, fallimento Pirlo?

"La società ha voluto investire su un giovane emergente, ma il fallimento c'è stato. Non ci voleva Mourinho per battere il Benevento. Non ci si può accontentare di una finale di Coppa Italia e di una Supercoppa. Mi dispiace per Pirlo, si deve prendere le critiche ora e andare avanti. Per me è una squadra incompleta. Per me a fine stagione ne vedremo delle belle. E' troppo rischioso riproporre questo team, qualcosa cambierà".