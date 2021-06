tmw radio Di Marzio: "Sarri-Lazio, siamo in dirittura d'arrivo. Quest'Italia mi incuriosisce"

vedi letture

Mister Gianni Di Marzio a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della trattativa in corso tra la Lazio e Maurizio Sarri: "Risolto il problema economico con il bonus che Sarri ha preso dalla Juventus, ora l'affare con la Lazio è in chiusura. Quando un ds si muove verso un allenatore non torna mai a mani vuote. Sarri alla Lazio penso sia in dirittura d'arrivo. Maurizio tra le altre cose non ha mai chiesto dei giocatori nelle società dov'è stato e quindi in linea con le idee del club biancoceleste".

Sulla Nazionale.

"Il valore di questa squadra a confronto con le big europee mi incuriosisce. Squadre più forti dell'Italia ci sono, ma non discuto i valori individuali della nostra rosa. Jorginho, Barella e Verratti sono ottimi giocatori, ma tutti palleggiatori. Bisogna capire quando affronteranno squadre più fisiche come risponderanno".