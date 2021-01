tmw radio Di Vaio: "Inter-Juve non decisiva. La squadra di Conte in pole per lo Scudetto"

Ospite della serata l'ex calciatore e dirigente Marco Di Vaio.

Inter-Juve partita decisiva?

"Manca ancora un girone, quindi no. Può dare delle risposte a tutte e due le squadre. A partire dalla Juve, che ha cambiato allenatore, che sta cercando al sua strada. E all'Inter per il percorso che sta facendo, con tutti che la accreditano come la favorita per il campionato. L'elettricità che ti da Inter-Juve non te la fa vivere nessuno. Forse Roma-Juve. Col Milan c'era grande rispetto ma era diverso".

Inter quindi favorita del campionato?

"Visto il cambio allenatore della Juve, visto che l'Inter ha dato continuità e la campagna acquisti fatta credo di si. Ha tutte le carte in regola per vincere".

Quale l'attacco migliore tra Inter e Juve?

"La coppia dell'Inter ti dà più soluzioni. Se stanno bene, cambiano il volto della squadra. La Juve con Ronaldo è una sentenza. Quest'anno con Morata si sta formando una coppia prolifica, ma c'è anche Chiesa".

Come valuti Pirlo finora?

"E' stata una piacevole sorpresa. Senza esperienza, prendere in mano la squadra più importante d'Italia e farlo in questa maniera mi ha sorpreso. Ha della stoffa. Se sta avendo questo seguito della squadra, vuol dire che ha idee e credibilità. Senza esperienza è riuscito a calarsi in una delle panchine più difficili d'Italia".

E Conte?

"Conte ha segnato la strada, per molti è diventato un modello. Non ci si può dimenticare cosa ha fatto con la Juve e sta cercando di riproporre il suo gioco anche all'Inter. Ha raggiunto un grande livello".

Milan, arriva Mandzukic. Favorita per lo Scudetto allora?

"Se è in forma, credo possa fare la differenza da subito. E' un vincente, ti fa portare a casa i campionati. Sa fare gol e sa farli fare. Mettono dentro la rosa un elemento che può dare una grande mano in questi mesi. Vuol dire che il Milan ha capito che può vincere il campionato".

Sarà il vice-Ibra o giocherà anche con lo svedese?

"Per me lui può essere l'alternativa ma è anche capace di giocare con Ibra. Lo ha fatto anche alla Juve".

Derby di Roma, che ha detto questa sfida?

"Mi è piaciuto molto, la Lazio ha vinto in maniera netta, giocando ad alti livelli. Ha limitato una squadra importante come la Roma. Ha sfruttato le proprie caratteristiche, mettendo in campo una cattiveria agonistica che la Roma non ha avuto. Non mi aspettavo una Roma così, mi aspettavo un derby più combattuto, perché i giallorossi avevano fatto un percorso importante. E poi venivano da una sfida all'Inter in cui aveva messo grande carattere. Una partita del genere lascia delle tracce. Ora toccherà a Fonseca rimettere in piedi un gruppo che ha preso una brutta botta. Magari ne può uscire più forte, ma il giocare senza pubblico ti può favorire ora".