A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il dirigente sportivo Rino Foschi. Ecco le sue parole:

Che ne pensa del caso Superlega e del suo fallimento?

"E' stato un film dell'orrore. E' una cosa che è partita con l'alibi della pandemia, si sapeva che molti club hanno fatto il passo più lungo della gamba. Hanno inventato qualcosa che è al di fuori delle regole. E' una cosa che si fa fatica a descrivere, tolgono la passione per il calcio".

Riduzione dei costi impossibile?

"Se ne parla solamente. Ho partecipato alle riunioni di Lega, ho visto spaccarsi tutti per questi motivi. Il denaro è la colpa di tutto. La Juventus per vincere una coppa ha fatto l'operazione CR7 pesante e non è riuscita a vincere, indebitandosi ancor di più. Oggi ti inventi un torneo a parte, con l'alibi della pandemia, per avere nuovi introiti? Serve ridurre i costi seriamente. Siamo veramente arrivati alla fine. Ora chiedono scusa, Uefa e Fifa li fanno rientrare, ma i problemi rimangono. E' un ricatto dopo l'altro. Lavoriamo sulla sostenibilità finanziaria. Inutile inventarsi un torneo solo per ripianare i debiti".

Ora Agnelli, Marotta e Scaroni in che posizione sono? Che succederà?

"Poco o niente. In Lega ho visto schiaffi che sono volati solo per questione di soldi. Agnelli si dimette? Forse se ne va lui o lo costringono, ma non lo so. Marotta sapeva di questa idea ma che doveva fare, vista la situazione in società? Così come Maldini, che sapeva sì ma che poteva fare? Agnelli ha tradito le regole, dovrebbe dimettersi".