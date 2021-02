tmw radio Giordano: "Juve e milanesi favorite per lo Scudetto. Lazio Immobile-dipendente"

L'ex bomber Bruno Giordano a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi di giornata.

I primi 4 della classifica cannonieri sono delle prime squadre che si giocano lo Scudetto:

"Negli ultimi 30 anni sono stati pochi i capocannonieri che hanno vinto anche il campionato. Ma questo è un campionato talmente anomalo che i gol riesci comunque a farli".

Chi potrà essere il più decisivo tra i bomber?

"I gol li fanno quasi sempre loro. Le due milanesi e la Juventus si contenderanno lo Scudetto fino alla fine, la differenza sarà minima nel punteggio. Ibra, Lukaku e Ronaldo possono fare la differenza, timbrano con regolarità".

Il Milan però dipende dallo svedese:

"Ibra li ha trascinati, poi quando non c'è stato sono andati da soli. Certo è che oggi Ibra in campo da più sicurezza ai suoi compagni".

Più il Milan dipendente da Ibra o la Lazio da Immobile:

"Immobile. Nove volte su dieci la Lazio vince con i suoi gol. Gli altri creano qualcosa di più".

Che ne pensa dell'attaccante del Bologna Barrow?

"Deve trovare continuità. Ha tiro, velocità, dribbling, ma va troppo a periodi. E anche all'interno della partita non ha continuità. E' giovane, ha tutto il tempo per maturare. Ha il tempo anche per crescere sui calci piazzati, che sono fondamentali oggi per i cannonieri".

Juventus, questa è una rosa superiore rispetto a quella degli ultimi anni?

"Credo che sia superiore quella di Allegri. Aveva dei 'senatori' molto più giovani. Rispetto a quella di Sarri non so, anche se quella chiudeva un ciclo".