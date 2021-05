tmw radio Giordano: "Juve, serve uno come Zidane. Napoli, Champions possibile"

A parlare di tecnici a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e allenatore Bruno Giordano.

Conte rimane all'Inter?

"Vederlo via per andare alla Juventus credo che creerebbe ancor più caos a Torino. Credo che ci siano altri profili importanti come Zidane, che porterebbe una ventata importante a tutto l'ambiente bianconero. Sarri e Pirlo sono sempre stati in attesa, serve un personaggio carismatico, anche per rispondere a Conte all'Inter e a Mourinho alla Roma".

Eriksen dice che ora ha capito Conte?

"Ha talento, non puoi ingabbiarlo ma in un contesto di squadra è anche giusto che un tecnico gli indichi di fare certe cose e lui si sforzi. E' arrivato senza condizione, ha trovato difficoltà sotto l'aspetto fisico. Poi ha trovato misure e spazio. Poi fai fatica se vicino non hai giocatori del tuo stesso livello, a volte faceva delle giocate che non erano capite".

Juventus-Milan spareggio Champions. Per quale delle due restare fuori dalla Champions sarebbe più doloroso?

"Credo che il pareggio non sia da buttare via a priori. Bisogna vedere che fanno le altre, a partire da Lazio e Napoli. Se dovesse mancare la Champions sarebbe molto più grave, visto che era obbligata a vincere il campionato. Non credo che Ronaldo e altri andrebbero a giocare tranquillamente l'EL".

Lazio e Napoli, chi ha più chance Champions?

"Il Napoli, che ha una rosa migliore e anche il calendario dalla sua parte. Il Napoli potrebbe fare filotto".