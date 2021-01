tmw radio Giordano: "Napoli, rischi di perdere Milik a zero. Roma-Inter sfida equilibrata"

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Gasperini ha detto: "Non ho voglia di regalare spazio a tutti, mi bastano 17 giocatori". Che ne pensa?

"Lo ha detto ma altri non lo dicono ma lo fanno. Altre squadre sfruttano al massimo 17-18 elementi. Ti serve una rosa ampia per via del Covid, ma in generale anche alla mia epoca eravamo in 14-15 ad essere sfruttati".

Napoli, adesso c'è Gattuso nel mirino dopo i risultati deludenti:

"Credo che anche lui stesso sia nervoso, anche per il problema fisico che non lo fa stare tranquillo. E nei novanta minuti si porta questo nervosismo. La sconfitta con lo Spezia credo sia più una colpa dei giocatori che del tecnico. Vinceva 1-0 dominando e poi hai perso in 10 contro 11".

Vicenda Milik, giusto gestire così il caso?

"Ormai è fuori dal progetto. Rischia però ora di non prendere neanche un euro, se chiede 15-18 milioni per un giocatore che tra pochi mesi sarà a parametro zero".

Roma-Inter, sfida molto importante:

"E' importante per entrambe. La Roma sta prendendo quota e ci sta prendendo gusto. Ha la possibilità di raggiungere i nerazzurri. Per l'Inter una seconda sconfitta sarebbe un campanello d'allarme. Credo sia una sfida molto equilibrata. Mi piace il gioco della Roma, con ripartenze veloci e non con troppo possesso palla. Ma l'Inter ha un altro tipo di gioco ed è piena di campioni".