Maspero: "Torino, manca un bomber vero. E Shomurodov non lo è"

Il calciatore e tecnico Riccardo Maspero a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato il momento di Fiorentina e Torino.

Fiorentina, cosa può dare Italiano ancora? Quale obiettivo per giugno?

"Deve arrivare il più in là possibile in Conference. E poi sicuramente migliorare la posizione attuale in classifica e la qualità di gioco".

E come sarebbe soddisfacente la stagione del Torino?

"Ha tanti problemi, poca qualità. Ha però un allenatore che ha idee importanti. La speranza è che riesca a usare al massimo quelli che ha. Manca un bomber, come la Fiorentina, e così è difficile cercare qualcosa d'importante".

Shomurodov per il Torino come lo vede?

"Quanti gol ha fatto finora Shomurodov? Pochi credo. Non è un bomber, è un ottimo giocatore con qualità ma siamo alle solite. Serve uno che faccia gol. In aria di rigore serve un killer, chi la butta dentro. Se non ce l'hai non puoi inventartelo".

Atalanta, Gasperini ha la rosa per lottare per la Champions?

​​​​​​​"L'allenatore è un valore aggiunto, i giocatori conoscono cosa vuole. Ha il vantaggio di essere fuori dalle coppe rispetto alle altre big e può lavorare meglio in settimana".