tmw radio Minotti: "Parma, occhio a Quagliarella. Roma, Dzeko ora va recuperato"

Ospite della serata l'ex calciatore Lorenzo Minotti.

Parma-Samp, che partita sarà?

"Era la partita che mi piaceva di più, ai miei tempi c'era un bel gemellaggio e l'atmosfera era davvero molto bella. E' sempre stata una festa. Speriamo si possa tornare presto negli stadi. Stavolta si affrontano due squadre che arrivano con animi opposti. La Samp ha una certezza ed è Ranieri, che con il suo carisma sta portando la Samp in una parte di classifica più tranquilla. Il Parma, dopo due salvezze tranquille, si appresta a vivere un ritorno pieno di incognite. Tutti si augurano che D'Aversa trovi la chiave per far ripartire la squadra".

Nel Parma esordio di Conti. Cosa si aspetta?

"E' un giocatore che ha qualità importanti, il Parma ha bisogno di gente con carattere, che abbia fame. Ha le caratteristiche giuste per giocare in questa squadra, può fare sia l'esterno in una difesa a quattro a centrocampo da laterale. L'unico dubbio è che viene da un periodo complicato per gli infortuni".

Quagliarella in calo?

"Ha l'età che può incidere sulla condizione fisica. Ha pagato poi la grande fisicità dell'Udinese la settimana scorsa. Però attenzione perché quando vede il Parma...".

Che sta dicendo il campionato finora? Quale il top di giornata?

"Difficile dirlo. Credo che l'immagine di questa giornata sia l'impresa dell'Atalanta contro il Milan. Ha vinto con sostanza. L'uomo di giornata è Ilicic, che si sta caricando sulle spalle la responsabilità di diventare il leader della squadra dopo l'addio di Gomez".

Sono tornate le sette sorelle?

"No. La classifica è corta perché è una stagione anomala, non ci sono state vacanze e gli impegni ravvicinati stanno condizionando la stagione. A marzo credo che verranno fuori, quindi più tardi rispetto al normale. Inter e Juve hanno qualcosa in più degli altri. Pensavo il Napoli, ma alla fine vedo al suo posto il Milan. Per il resto sarà grande bagarre".

Roma, che ne pensa del caso Dzeko-Fonseca?

"Direi che è un nuovo caso Gomez. Mi sorprende, perché amo entrambi. Dzeko è un campione, ma Fonseca è un allenatore che ha fatto risultati, la classifica parla chiaro, così come il percorso in Europa League. Capisco che un derby possa essere vissuto male, però non capisco questa incomprensione su Dzeko. Credo che la società debba fare la voce grossa ora. Una società forte vuol dire tanto. Va recuperato Dzeko ma anche tutelato Fonseca".

Scambio Dzeko-Eriksen, lo farebbe?

"Non lo farei perché complicherebbe i piani all'Inter. Serviva quando a inizio anno c'era la Champions. Con il solo obiettivo del campionato sarà difficile dire a giocatori come Lautaro o Lukaku di stare fuori. E poi dare via un patrimonio come Dzeko per la Roma sarebbe deleterio".

Dove può arrivare l'Atalanta?

"Una squadra come questa, che nel match singolo può battere chiunque, deve darsi come obiettivo la Champions o la Coppa Italia, e poi cercare di lottare fino all'ultimo in campionato per riconfermarsi".

Come vede la Lazio?

"E' una squadra che ha valori altissimi ma con una rosa ristretta. Quando la Lazio non ha impegni infrasettimanali, ha dimostrato di poter competere contro tutti. Ha zoppicato in campionato quando c'era la Champions, ora che c'è solo il campionato ha messo a segno una serie di vittorie consecutive. Ha trovato in Reina e Acerbi due leader, deve recuperare degli elementi chiave che possono essere decisivi".