tmw radio Musmarra: "Si parla di Conte ma attenzione al futuro di Marotta e Oriali"

Alfio Musmarra, giornalista che segue da molto vicino le cose in casa Inter, ha parlato a TMW Radio. "A Milano la situazione è grottesca. C'è in atto una campagna mediatica dei tifosi, se noi colleghi che seguiamo l'Inter ci permettiamo di dire che ci sono dei problemi... Ora non voglio mischiare capra e cavoli, le cose che raccontiamo è perché ci arrivano da lì dentro. Uno non ci gode a inventare cose di questo tipo, non mi è mai appartenuto. Oggi l'intervista di Oriali viene tacciata come vecchia. In un mondo dove sono tutti politici, grattare la pancia per non dire cosa si sente realmente, credo che questa intervista è di uno sportivo che ammette candidamente l'esistenza di problema. Ti dà le dimensioni delle difficoltà, Oriali e Conte hanno lavorato con un gruppo squadra in maniera straordinaria, senza avere contatti con la proprietà per sei mesi. Tutti si preoccupano di Conte, ma Marotta e Oriali non sono qui a pettinare le bambole".