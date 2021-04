tmw radio Paniz: "Superlega progetto importante. Juve, Agnelli rimarrà al suo posto"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'avvocato Maurizio Paniz, presidente del Juventus Club Montecitorio.

Che ne pensa della posizione di Andrea Agnelli dopo il caso Superlega?

"Non dobbiamo dimenticare la complessità della sua presidenza. Nove Scudetti e altri trofeo. Magari ha sbagliato a fidarsi di questa iniziativa, ma è stata sbagliata la presentazione, il non preparare il terreno, ma poteva essere un'iniziativa importante per tutto il mondo del calcio e non contro come è stata valutata. Agnelli rimarrà al suo posto, non credo ci siano ragioni per metterlo in discussione. Si è parlato di Nasi e Christillin, che fanno parte della famiglia Juventus, ma ci penserei prima di pensare a sostituzioni".

Quindi cosa succederà?

"Dovremmo dire che è molto facile fare i signori con i soldi degli altri. La gran parte delle sponsorizzazioni vengono versate a Uefa e Fifa per queste 15 squadre che rappresentano l'appeal del calcio europeo. La vicenda Blatter e Platini deve insegnare qualcosa. Andiamo a vedere quali sono i costi delle strutture Uefa e Fifa, i costi di Infantino. Le società che da sole attirano gli sponsor hanno diritto a reclamare più introiti. Se Ronaldo è la persona più conosciuta al mondo evidentemente ha ragione a pretendere certe cifre, così come altri big delle grandi europee. Se non si riforma il calcio non si andrà avanti. Il salary cap? Ci puoi arrivare quando garantisci determinate risorse indipendentemente dai risultati sportivi. La Superlega avrebbe distribuito denaro senza avere l'assillo della retrocessione, che fa aumentare i costi. Questa è la verità. I soldi non vengono dati per la diffusione del prodotto calcio ma li versa per vedere le grandi squadre europee".

Si potrà ricucire lo strappo con la Uefa?

"E' già ricucita, non c'è nessun problema. Essere messa in discussione la leadership di chi gestisce i conti non fa piacere".